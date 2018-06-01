T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düzce'de rüşvet soruşturmasında 2 tutuklama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde rüşvetle usulsüz evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i polis memuru, 1'i tercüman, 2 kişi tutuklandı

01 Haziran 2018 22:35

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde rüşvetle usulsüz evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1\'i polis memuru, 1\'i tercüman, 2 kişi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında rüşvetle usulsüz evrak düzenledikleri iddiasıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru B.D. ve tercümanlık yapan A.A. ile aracılık şirketinde çalışan 2 kişi gözaltına alındı. 4 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Polis memuru B.D. ve tercüman A.A. \'Yabancı uyruklu kişilere rüşvet karşılığı usulsüz evrak düzenleme\' suçlaması ile tutuklandı. Aracılık şirketinde çalışan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEGöçMüdürlüğüDüzce Cumhuriyet BaşsavcılığıPolisAracılık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24