Düzce'de rüşvet soruşturmasında 2 tutuklama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde rüşvetle usulsüz evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1\'i polis memuru, 1\'i tercüman, 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında rüşvetle usulsüz evrak düzenledikleri iddiasıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru B.D. ve tercümanlık yapan A.A. ile aracılık şirketinde çalışan 2 kişi gözaltına alındı. 4 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Polis memuru B.D. ve tercüman A.A. \'Yabancı uyruklu kişilere rüşvet karşılığı usulsüz evrak düzenleme\' suçlaması ile tutuklandı. Aracılık şirketinde çalışan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.