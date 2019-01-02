Düzce'de otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yol kenarında park halinde bulunan TIR\'a çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 yolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine giden Samet Seyyar (37) yönetimindeki 81 AU 389 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 81 DA 160 plakalı TIR\'a çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Samet Seyyar, Ufuk Avcı (40) ve Ayhan Avcı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ufuk Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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