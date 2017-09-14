T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düzce'de orman alanda örtü yangını

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’nin Yığılca İlçesi ile Konuralp bölgesi arasında kalan Çamlıköy’de ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

14 Eylül 2017 23:14

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’nin Yığılca İlçesi ile Konuralp bölgesi arasında kalan Çamlıköy’de ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Çamlıköy mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ağaçların altındaki kuru otlar tutuştu, rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Ağaçların zarar görmediği yangın bölgesine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Düzce Orman İşletme Şefliği’ne ait ararözler ile bir yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Alevler, köylülerin ve AFAD ekiplerinin de yardımıyla karadan ve havadan yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 10 hektarlık alandaki kuru otların yandığı yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHAYığılcaKonuralpAğaçlarınBolu Orman Bölge MüdürlüğüDüzce OrmanAlevlerAFADYaklaşıkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24