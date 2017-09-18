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Eğitim

Düzce'de okulların çevresinde denetim

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de polis ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde okulların çevresinde kontrol ve denetimlerde bulundu

18 Eylül 2017 16:25

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de polis ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde okulların çevresinde kontrol ve denetimlerde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı\'nın \'Güvenli Okul Güvenli Eğitim\' projesi kapsamında okulların önlerinde ve çevresinde denetim yaptı. Toplum Destekli Polis ve Çocuk Şubesi ekipleri, okullara girişte öğrenci ve velilere temel güvenlik kurallarını içeren broşür dağıttı. Asayiş, Yunus ve Narkotim ekipleri, eğitim kurumlarının çevresinde okulla ilgisi olmayan kişilerin üzerini aradı, kimliklerini kontrol etti. Okulla ilgisi bulunmamayan kişiler uzaklaştırıldı. Okulların çevresindeki işyerlerinde de denetim yapıldı. Kontrollerde suç unsuruna rastlanmadı.

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