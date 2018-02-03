Düzce'de kumar oynayanlara bin 554 lira ceza

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, bir kahvehanede kumar oynayan 6 kişi yakalanırken, toplam bin 554 lira para cezası kesildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Masası ekipleri, Burhaniye Mahallesi Metek Sokak\'ta bulunan bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Polisin kahvehaneye yaptığı baskında 6 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Masadaki 490 lira para ile birlikte oyun kağıtlarına el konuldu. Kumar oynayan 6 kişiye toplam bin 554 lira idari para cezası uygulandı. Nusrettin Mahallesi Atatürk Bulvarı\'ndaki iş yerine yapılan baskında 7 adet sigara ve kumarmatik makinesi muhafaza altına alındı. Makinelerin içinden toplam 841 lira para, 26 paket sigara ve 978 adet fiş çıktı. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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