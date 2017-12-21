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Yaşam

Düzce'de kaza; TEM otoyolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu

21 Aralık 2017 00:13

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, üzerinde vinç bulunan kamyona arkadan çarpan tanker devrildi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza saat 18.30 sıralarında, TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 39 yaşındaki Semih Türkdağ idaresindeki 74 US 8292 plakalı çimento yapımında kullanılan madde yüklü tanker, 45 yaşındaki Abdullah Özçağlar idaresindeki 34 ZBF 21 plakalı üzerinde vinç bulunan kamyona arkadan çarptı. Tanker çarpmanın etkisi ile devrilirken, sürücü yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Trafik, arıza şeridinden verilirken, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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