T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düzce'de kaza: 11 aylık bebek öldü, 5 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de bayram ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, önce önündeki otomobile, ardından refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı

03 Eylül 2017 14:47

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de bayram ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, önce önündeki otomobile, ardından refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 11 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece D-655 karayolunda Yaka Köyü mevkisinde meydana geldi. Düzce merkeze bağlı Düzköy Köyü\'ndeki yakınlarını ziyaret ettikten sonra ailesiyle Düzce\'deki evlerine dönüş için yola çıkan 37 yaşındaki Ramazan Toramanoğlu\'nun kullandığı 54 NA 745 plakalı otomobil, önde giden Pelin S. yönetimindeki 34 BZ 5414 plakalı otomobile çarparak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu. Hurdaya dönen araçta sürücü Ramazan, eşi 33 yaşındaki Zerrin, çocukları 11 yaşındaki Tahir, 7 yaşındaki Bünyamin ve 11 aylık İsmail Toramanoğlu ile yeğeni 8 yaşındaki Talha Duran yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. 11 aylık İsmail Toramanoğlu, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHA DÜZCEHurdayaKazadünD655Köyü mevkisindeDüzceDüzköy KöyüRamazan ToramanoğluNAPelinBZSavrulanRamazanZerrinBünyaminToramanoğlu ileTalha DuranYaralılarAcil ServisAraştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24