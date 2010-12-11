-DÜZCE'DE KAR VE SİS DÜZCE (A.A) - 11.12.2010 - D-100 Karayolu Bolu Dağı Düzce kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Bolu Dağı Bakacak bölümünde yoğun kar yağışı ve sis yüzünden ulaşım aksadı. Dağın Kaynaşlı ilçe çıkışı ve Bakacak Mevkisinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda tuzlama çalışmalarına devam ediyor, trafik ekipleri de sürücülerin yolda dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyor. Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu bölümünde ise özellikle Kabalak ve Hiciz Bayırı kesiminde kar yağışı etkisini devam ettiriyor.