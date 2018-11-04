Düzce'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, traktörü sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden başka bir otomobille çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aydınpınar Caddesi Küçükahmetler Köyü mevkiinde meydana geldi. Düzce şehir merkezinden Aydınpınar Köyü istikametine giden Necati Demirtaş yönetimindeki 81 EV 961 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Yılmaz Arslan yönetimindeki 81 DZ 159 plakalı traktörü sollamak istedi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, traktörün tekerine vurarak savruldu ve karşı yönden gelen Mehmet Küçük yönetimindeki 81 AAJ 536 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü Necati Demirtaş otomobilde sıkıştı. Sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Demirtaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, traktörü sollamaya çalışan otomobilin çarptığı araçta bulunan sürücü Mehmet Küçük ve yanında bulunan Selami Küçük de yaralandı. Yaralılar otomobil içerisinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Traktör sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Düzce ile Aydınpınar Köyü arasındaki yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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