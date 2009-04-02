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Yaşam

Düzce'de hafif şiddetli deprem

Düzce'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bolu'da da hissedilen deprem, can kaybı ya da hasara yol açmadı

02 Nisan 2009 03:00

Düzce'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce ve Bolu'da da hissedilen hafif şiddetli deprem kısa süreli korku yaratırken, can kaybı ya da hasara yol açmadı.

Boğaziçi Üniviersitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştarma Enstitüsü'ndan alınan bilgiye göre saat 21.08'de merkez üssü Düzce'nin Çilimli İlçesi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 4.1 kilometre derinlikte meydana gelen hafif şiddetli deprem, Düzce'nin yanısıra Bolu'da da hissedildi. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin yaşandığı bölgelerde vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı.


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