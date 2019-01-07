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Düzce'de gizli buzlanma nedeniyle kaza: 6 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil  kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı

07 Ocak 2019 01:22

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil  kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-655 Karayolu Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Ergün Sağlam yönetimindeki 34 NJD 50 plakalı otomobil yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta duramadıve ışıkta bekleyen Ercan Aydın yönetimindeki 81 BL 395 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüleri Ergün Sağlam ve Ercan Aydın ile anne Selma Aydın ve çocukları Selimnur, Doğukan ve Semih yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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