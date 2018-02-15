Düzce'de fındık üreticileri endişeli

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, havaların, mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle fındığın filiz verdiğini, bu durumun rekoltenin düşmesine neden olacağını ve fındık üreticilerini zora sokacağını söyledi.

Düzce\'de, havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi, hem nisan ayının ortalarında karanfil vermesi gereken fındığın karanfil vermesine hem de barajlardaki su seviyesinin düşmesine yol açtı. Bu nedenlerle fındık rekoltesinin düşük olacağını belirten Düzce Ziraat Odası Başkanı Öztürk, \"Karanfiller, çok erken açtı. Bundan sonra büyük tehlike bekliyor. Önümüzde en ufak bir soğuk ya da ayaz olduğu zaman tamamen yanacak ve iddia edildiği gibi rekolte yüksek olmayacak. Çok fazla düşecek. Rekolteyi çok düşük bekliyoruz. Bu mevsimde bu, normal değil. 2018 yılı, çok sıcak geçti. Şu anda, geçen yıllara bakıldığında 1 metre kar olması gerekirken, henüz hiç kar yağmadı. Bu da çiftçileri, olumsuz yönde etkiliyor. Bütün ürünlerde olduğu gibi fındıkta da bu yıl çiftçimiz, hüsrana uğrayacak gibi duruyor\" dedi.

\'SU, BU YAZ ÇİFTÇİYE YETMEYECEK\'

Çiftçilere sigorta yaptırmaları yönünde tavsiyede bulunan Öztürk, \"Önlemini çiftçilere hatırlatmak istiyoruz. Ürünlerinin sigortalatılmasını, TARSİM sigortasına başvuru yapmalarını istiyoruz. Çiftçiler, bu sigorta primlerinin yüksek olmasından şikayetçiler; ancak her şeye rağmen hava şartları bize don sigortası yaptırmamızı söylüyor. Bu yıl fındığın durumu daha da kötü. Geçen yıllarda biraz daha kar yağıyordu. Durum normalleşiyordu; ama bu sene karanfiller, şimdiden açmış. Çiftçilerimiz, çok endişeli; ama bunun da çözümü sigorta yaptırmakta\" diye konuştu. Hasanlar köyünde bulunan Hasanlar Barajı\'nda, su seviyesinin düştüğünü de belirten Başkan Öztürk, şunları söyledi:

\"Hasanlar Barajı\'nda su seviyesi, şu anda yüzde 25\'ler civarında. Bunun nedenlerinden biri, hava şartlarından kaynaklanıyor. İkincisi ise HES projesinden dolayı barajdaki suyun boşaltılmasından kaynaklanıyor; elektrik üretiliyor. Barajda su seviyesi çok fazla düştü. 2018 yılının yaz ayında çiftçilerimizi oldukça büyük tehlike bekliyor. 5- 6 metre belki de daha fazla tepelerden su seviyesi aşağı düşmüş. Baraj, 1960\'lı yıllarda yapılmış. Dibi tamamen dolmuş durumda. Bu sebeple barajda görünenden daha az su var. Su, bu yaz çiftçiye yetmeyecek. Yetkililere seslenmek istiyorum. HES projelerine giden suların kesilmesi ve barajın dolmasını sağlamalılar.\"



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