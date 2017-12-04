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Düzce'de FETÖ'den 8 tutuklama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi, tutuklandı

04 Aralık 2017 20:39

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi, tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturmada, 2009 yılında Askeri Lise Sınavı\'nın sorularını çalarak, örgüt üyelerine dağıttıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerinin Düzce ile birlikte Bursa, Diyarbakır, Karaman, Eskişehir ve İstanbul\'da yaptığı eş zamanlı operasyonlarda A.G., B.E.G., B.Ş., R.A., F.D., M.A.T., M.M.K. ve U.Y. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece 8 kişi, \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında, C.D. ve K.L.\'nin arandığı belirtildi. 

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