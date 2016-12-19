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15 Temmuz Darbe Girişimi

Düzce'de 'FETÖ' operasyonu; 11 iş adamı gözaltına alındı

'FETÖ' yönelik soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı

19 Aralık 2016 16:36

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya ilişkin 'FETÖ' üyesi oldukları iddiasıyla 11 iş adamının ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Bazı belge ve dokümanlara el konulan aramalar sonrasında 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyon kapsamında ayrıca 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Öte andan 'FETÖ' yönelik soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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