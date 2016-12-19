Düzce'de 'FETÖ' operasyonu; 11 iş adamı gözaltına alındı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya ilişkin 'FETÖ' üyesi oldukları iddiasıyla 11 iş adamının ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Bazı belge ve dokümanlara el konulan aramalar sonrasında 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyon kapsamında ayrıca 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Öte andan 'FETÖ' yönelik soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.