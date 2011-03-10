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Yaşam

DÜZCE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ DÜZCE (A.A)

10 Mart 2011 22:28

-DÜZCE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ DÜZCE (A.A) - 10.03.2011 - Düzce'nin Kaynaşlı, Yığılca, Akçakoca ve Gümüşova ilçelerinde yarın eğitime ara verildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kent genelinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaynaşlı'da 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda öğrencilerin büyük bölümünün köylerden geldiği ve bu köylerin büyük bir kısmında yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Çalışmalar nedeniyle öğrencilerin okullarına gelememesini dikkate alan Kaymakamlık, yarın ilçede eğitime ara verilmesi kararlaştırdı. Bu arada Yığılca, Akçakoca ve Gümüşova ilçelerinde de yarın eğitime ara verildi.

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