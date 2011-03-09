-DÜZCE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ DÜZCE (A.A) - 09.03.2011 - Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Yığılca, Kaynaşlı, Gümüşova, Cumayeri, Çilimli, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde okulların yarın da tatil edildiği kaydedildi. Bu arada Düzce'de kar yağışı nedeniyle 100'ün üzerinde köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.