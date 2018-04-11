Düzce'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Gümüşova ilçesinde, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda dernek adı altında eğitim veren hücre evine düzenlenen baskında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Gümüşova Yeşilyayla köyünde örgütün yöneticisi olduğu ileri sürülen cezaevinde bulunan \'Ebu Hanzala\' kod adlı Halis Bayancuk\'a bağlı olduğu iddia edilen dernek adı altında bir hücre evi tespit edildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında evde yaşları 10 ile 15 arasında değişen 30 çocuğa eğitim verildiği tespit edildi. Operasyonda F.S., Ş.K. ve A.E. gözaltına alındı. 3 kişi Düzce İl Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerin ardından Düzce Adliyesi\'ne sevk edildi.



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