Düzce'de çöp konteynırlarına çizgi film karakterleri çizilecek

Düzce Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında temizlik faaliyetlerinden, bilgilendirme faaliyetlerine kadar geniş kapsamlı bir program hazırlandı. Program kapsamında okullardaki çöp konteynerleri çizgi film karakterleri ile süslenecek.

Milliyet’te yer alan habere göre, Çevre bilinci ve farkındalık üzerine yoğunlaştırılan Çevre Haftası Etkinlikleri ‘Geleneksel Düzce İli Ödüllü Atık Pil Toplama’ yarışması ödül töreni ile başlayacak. Ardından “Çevreci Siteler” projesi kapsamında Aşiyan Sitesi, Ak Konaklar ve Algün Sitesinde “bitkisel atık yağ ve atık pillerin ayrı toplanması ve bertarafı konusunda çalışmalar yapılacak.

En güzel temizlik kirletmemektir

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ‘En güzel temizlik kirletmemektir’ sloganıyla sürekli kullanım sonucu yıpranan ve görüntüsü bozulan konteynerlerin, çeşitli renklerde boyanması ve dağıtımı yapılacak. Tüm bu çalışmaları ek olarak okullarda da “çevre bilinci” konulu eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çerçevede okullardaki çöp konteynerleri çizgi film karakterleri ile süslenecek. Bu arada 56 mahalle genelinde vakumlu yol süpürme araçları, mıntıka temizlik ekibi, cami temizlik ekibi ve yıkama ekibi ile geniş çaplı temizlik faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülecek.