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Yaşam

Düzce'de beton mikseri kahvehaneye girdi; ölü ve yaralılar var

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü,5 kişi yaralandı

07 Kasım 2017 23:11

Düzce'de bir beton mikseri önce araçlara çarptı daha sonra da önüne aldığı minibüsle yol kenarındaki kahvehaneye girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Kaynaşlı kavşağı ışıklarında hızını alamayan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen beton mikseri, önce üç araca çarptı, daha sonra da önüne aldığı minibüsle yol kenarındaki kahvehaneye girdi.

Beton mikserinin kahvehane önünde oturan vatandaşlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

 

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