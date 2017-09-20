Düzce'de 6 kişi yedikleri ottan zehirlendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Yığılca İlçesi Çukurören Köyü\'nde halk dilinde \'güzel hatun\' olarak bilinen \'Atropa Belladonna\' otunu yiyen 6 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Köyde yaylada piknik yapan 24 yaşındaki İrem Keskin, 49 yaşındaki Abdullah Yaprak, 72 yaşındaki Ayşe Keskin, 73 yaşındaki Fahrettin Kalaycı, 75 yaşındaki İsmail Gül ve 74 yaşındaki Hatice Kalaycı, halk dilinde \'güzel hatun\' olarak bilinen otu yedikten sonra rahatsızlandı. 6 kişi yakınları tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Zehirlendikleri anlaşılan 6 kişi, buradaki ilk tedavileri ardından Yalova\'da özel hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınanlardan Fahrettin Kalaycı, Hatice Kalaycı ve Abdullah Yaprak\'ın sağlık durumlarının ciddi, diğerlerinin iyi olduğu belirtildi.