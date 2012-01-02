-Düzce'de 30 Mart milat olacak DÜZCE (A.A) - 02.01.2012 - Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram, ''Düzce için 30 Mart günü bir milat olacak'' dedi. Bayram, orta hasarlı binalarla ilgili sorunun 12 yıldır çözülemediğini belirterek, mülk sahiplerinin bu konuda sağduyulu olması çağrısında bulundu. Hiç kimsenin hasarlı bir binada yaşamak isteyeceğini düşünmediklerini kaydeden Bayram, ''Ama 12 yıl geçmiş olmasına rağmen halen onarımları yapılmamış binalar var. Artık bunlara göz yummak ya da bunların devamına yol vermek mümkün değildir'' dedi. Bayram, bu konuda Valilik'te olan yetki kullanımının artık kendilerine aktarıldığını anımsatarak, ''Düzce için 30 Mart günü, bir milat olacak. Biz bütün tebligatlarımızı yaptık. Tebligatları alan mülk sahipleri artık belediyemize gelmeye başladılar'' diye konuştu. Bazı vatandaşların binasının orta hasarlı olduğunu bilmediğini, bazılarının ise durumdan haberinin olmadığını iddia ettiğini belirten Bayram, bu nedenle binaların tek tek değerlendirileceğini söyledi.