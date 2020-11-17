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Koronavirüs

Düzce Valisi Cevdet Atay Koronavirüs'e yakalandı

Vali Atay, evde karantinaya alındı

İHA

17 Kasım 2020 10:59

Düzce Valisi Cevdet Atay’ın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyururken, evde karantinaya alındığını belirtti. 

Vali Atay tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli Düzceliler, yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumum iyi herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerine yer verildi. (İHA) 

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