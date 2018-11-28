Düzce Valiliği'nden 'torpil' iddialarına cevap

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Valiliği, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal\'ın TBMM’ye verdiği soru önergesi ile gündeme getirdiği yükselme sınavlarında torpil yapıldığı iddialarına cevap vererek, sözlü sınavların ve atamaların mevzuata uygun yapıldığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun cevaplaması için TBMM’ye soru önergesi vererek Düzce Valiliği görevde yükselme sınavlarında listede bulunan bazı memurların yazılı sınavlardan düşük not almasına rağmen sözlü sınavlarda 100 tam puan verilerek şef olduklarını ve atmalarının ise torpilli olduğunu belirtti. Düzce Valiliği sözlü sınavların mevzuata uygun olduğu ve sözlü sınavlarda birçok kriterin aynı anda değerlendirildiği vurgulayarak, şu açıklamada bulundu:

\"21 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı sınav sonrasında sonuçların açıklanmasına müteakip 19 Temmuz 2018 tarihte 16 şef, 3 teknisyen, 1 mühendis, 2 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosu için sözlü sınav yapılmıştır. Belirtilen sözlü sınav İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmıştır. Sözlü sınavda ilgili yönetmeliğin 16. maddesi gereği sadece sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi değil, aynı zamanda bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışların göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültürü ve genel yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilmiştir. Tabiidir ki; yönetmelikte de belirtildiği üzere adayların yalnız bilgi düzeyleri ile kayıtlı kalınmamış \'Şef\' olmakla yerine getirecekleri idarecilik vasfı için gerekli olan çalışma disiplinleri, tecrübeleri, liyakati, temsil kabiliyeti, özgüveni ile tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi ve bunlara ek olarak adayların güvenlik soruşturmaları da dikkate alınmıştır.\"