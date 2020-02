Düzce Valiliği'nde sınavda 'usulsüzlük' iddiası

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Valiliği\'nde, \'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Şef Unvanı\' sınavında, kesin olmayan sözlü sınav sonuçlarına göre, bazı memurların yazılı sınavda düşük not almalarına karşın, mülakatta tam veya yüksek puan verilerek terfi ettirildiği iddia edildi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne (TBMM) taşıyarak, usulsüzlük iddiasını sordu.

Düzce Valiliği\'nde 2018 yılı \'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Şef Unvanı\' sınavına giren memurlardan 6\'sının, kesin olmayan sözlü sınav sonucuna göre, görevde yükseldiği iddia edildi. Listede ilk 6\'da yer alan bu kişilere, yazılı sınavda düşük not almalarına karşın, mülakatta 100 tam veya yüksek puan; yazılı sınavda yüksek not alanlara ise mülakatta düşük not verildiği iddia edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, usulsüzlük iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı cevaplanması isteğiyle TBMM\'ye soru önergesi verdi. Tanal, önergesinde, \"Anayasa\'nın Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı başlıklı 70\'inci Maddesi gereği, her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilmez. Göreve alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım yapılmayacağı yine Anayasa\'nın 70\'inci Maddesi gereği güvence altına alınmışken referansların sınav sonucuna şekil verdiği iddiası bile Anayasa\'ya aykırıdır\" ifadelerini kullandı.

Yazılı sınavda başarılı oldukları halde mülakatta düşük puan alan bazı adayların yerine, yazılıda düşük not alan ancak mülakatta tam veya yüksek puan alan kişilerin yükselmesinin, \'referans\' adı altında \'torpil bulan terfi etti\' iddialarını beraberinde getirdiğini ifade eden Tanal, iddiaların \'devlet yönetiminde liyakat esastır\' ilkesini zedelediğini belirterek, şunları kaydetti:

\"Söz konusu sınava ilişkin referans, torpil iddialarının bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Yazılı mülakatlar video kaydına alınmalıydı. Alındı ise bilirkişiler tarafından izlenmeli ve torpil olup olmadığı tespit edilmelidir.\"

Tanal\'ın, Düzce Valiliği\'nin 21 Nisan tarihli \'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Şef Unvanı\' sınavıyla ilgili iddialar için şunları sordu:

\"- Sınavın kesin olmayan sözlü sınav sonuç listesine göre yeterli puan alan pek çok kişinin düşük mülakat puanlarıyla elendiği iddiası doğru mudur?

- Yine söz konusu sınavda alt sıralarda kalanların ise mülakat sonucunda terfi ettirildiği iddiası doğru mudur?

- Referans adı altında torpil bulan terfi etti düşüncesine mahal veren bu uygulama devlet yönetiminde liyakat esastır ilkesine aykırı değil midir?

- Terfi ettirilen isimlerin hemşehri, parti, sendika, hatırlı iş adamı kanalları ile görevde yükseldiği iddiası doğru mudur? Doğru ise bu yanlışlık ne zaman düzeltilecek?

- Söz konusu sınavda sözlü mülakatlar video kaydına alındı mı? Alındı ise iddiaları çürütmek için tespit işlemi ne zaman başlatılacak? Başlatılmayacaksa neden?

- Anayasa\'nın Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı başlıklı 70\'inci Maddesi gereği, her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilmez. Sınav sonuçları Anayasa 70\'inci Madde\'nin ihlali değil midir?

- Göreve alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım yapılmayacağı yine Anayasa\'nın 70\'inci Maddesi gereği güvence altına alınmışken referansların sınav sonucuna şekil vermesi Anayasa\'ya aykırı değil midir?

- Söz konusu sınavda yapılan Anayasa ihlalleri için hukuki işlem başlatıldı mı? Başlatılmadı ise neden? Ne zaman başlatılacak?



FOTOĞRAFLI