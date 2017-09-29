Düzce MHP'de 150 kişi istifa etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de aralarında eski MHP İl Başkanı Cemalettin Yıldız\'ın da bulunduğu 150 partili istifa ederek İlçe Seçim Kurulu\'na dilekçelerini teslim etti.

MHP Düzce il teşkilatının 150 üyesi istifa ederek İlçe Seçim Kurulu\'na dilekçelerini teslim ettiler. Grup adına açıklama yapan Yıldız, genel merkezin tutumu nedeniyle istifa ettiklerini belirterek, \"Merkez İlçe olarak 150\'nin üzerinde dilekçe bugün verildi. Daha önceden dilekçelerini veren arkadaşlarımız var. Zannediyorum Düzce merkez olarak bu rakam 500\'ü geçer. Herkesin malumudur. Biz MHP\'de Kasım seçimlerinden sonra 800 delegenin imzasıyla kongre istedik. Fakat sayın genel başkanımız \'Bin 500 imzada toplasanız kongre yaptırmam\' dedi. Biz adalet aradık ancak Türkiye\'de hukuk sistemi iktidarın da desteğiyle her türlü hukuk yollarımızı kapattılar. Genel başkan adaylarımızın hepsi ihraç edildi. Demokrasiyi yaşatmayacağımız bir yerde ülkücü olarak olmayız. Biz genel merkezde hiç demokrasi görmedik. Sesini çıkartanlar ihraç edildi. Yeni bir parti kurmak mecburiyetinde kaldık. Meral Akşener başkanlığında ülkücü camia yoluna devam edecek. Bu bizim için çok kolay değil. Bugün o dilekçeyi verdiğimdeki acıyı annem öldüğünde çekmedim\" diye konuştu.



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