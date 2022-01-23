Vali Yerlikaya: Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu kar nedeniyle kapandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle, İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır" ifadelerine yerdi.

Ankara Valisi Şahin'den, İstanbul istikametine yola çıkılmaması uyarısı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'dan İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerektiğini, yola çıkmış araçların ise görevlilerce yönlendirilen yerlerde bekletileceğini bildirdi.

Şahin, Twitter hesabındaki paylaşımında, Gerede-Düzce arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığını belirtti.

Ankara'dan İstanbul'a gidecek vatandaşları uyaran Şahin, "İlimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup, yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir." ifadesini kullandı.

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