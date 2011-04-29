-DÜZCE, EDİRNE, ELAZIĞ, ERZİNCAN KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre, Düzce'nin milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- İbrahim Korkmaz 2- Fevai Arslan 3- Osman Çakır DEMOKRAT PARTİ 1- Yüksel Binici 2- Gül Ali Keleşoğlu 3- İsmail Baklacı CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Selçuk Yanmaz 2- Basri Karslıoğlu 3- İlknur Başak Tütüncü EMEK PARTİSİ 1- Sebahattin Dursun 2- Sultan Açık 3- Sibel Aysever MİLLET PARTİSİ 1- Hasan Alçelik 2- Osman Söğüt 3- Abdulkadir Çakıroğlu LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- İsmail Çelebi 2- Şinasi Dikmen 3- Yakup Keleş SAADET PARTİSİ 1- Abtullah Yalman 2- Selim Gökdemir 3- Murat Aşık HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Şenol Efe 2- Nurhan Doğan 3- Davut Maden HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Selahattin Aydın 2- Atilla Sağlam 3- Dilek Yılmaz Kocabıyık MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Ömer Küçük 2- İsa Yıldırım 3- Aydın Koç DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Sinan Çakmakçı 2- Sabahattin Duman 3- Mustafa İmam TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Kemal Kaan Arslanoğlu 2- Barbaros Reis 3- Belgin İnam MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Mehmet Albayrak 2- Cihat Hartlı 3- Ömer Özel BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Bayram Bilgin 2- Kürşad Kalay 3- Hakan Oktay DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Zeyneti Bayri Ünal 2- Çelik Mustafa Durdu 3- Mehmet Han -EDİRNE- Kesin aday listelerine göre Edirne'nın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Mehmet Müezzinoğlu 2- Tuna Bekleviç 3- Fatma Aksal DEMOKRAT PARTİ 1- Nurhayat Bozkurt 2- Recep Seçkin Onal 3- Yavuz Güngör CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Recep Gürkan 2- Kemal Değirmendereli 3- Abdülbaki Topal EMEK PARTİSİ 1- Fevzi Ayber 2- Hayri Arı 3- Namık Türkmen MİLLET PARTİSİ 1- Necmi Yalın 2- Yusuf Çetin 3- Aynur Şentürk LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Mahmut Metin Göktürk 2- Cemal Tanık 3- Hayrullah Ergün Koç SAADET PARTİSİ 1- Ali Erhan Demirkıran 2- Mustafa Kabakçılı 3- Sinan Tekin HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Ahmet Eren Çorbacı 2- Talip Aydın 3- Muhat Aygün HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Cemil Çivan 2- Coşkun Esen 3- İbrahim İmamoğlu MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Cemaleddin Uslu 2- Gürsel Şimşek 3- Doğuş Şimşek DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Zeynep Meltem Güngenci 2- Hediye Kalem Güler 3- Yeşim Doğanay TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Kenan Doğan 2- İrfan Tunca 3- Sedat Zımba MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Hayri Dirik 2- Recai Kocatürk 3- Tevfik Kalemci BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Arif Köroğlu 2- Recep Mermer 3- Sezgin Merdan DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Hüseyin Saygı 2- Kemal Gözübek 3- Hayri İdin BAĞIMSIZ 1- Mehmet Saygın Turan -ELAZIĞ- Kesin aday listelerine göre Elazığ'ın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Zülfü Demirbağ 2- Şuay Alpay 3- Faruk Septioğlu 4- Sermin Balık 5- Metin Bulut DEMOKRAT PARTİ 1- Bayram Kavak 2- Adnan Oğuz 3- Ahmet Feti Çolakoğlu 4- Abdurrahman Albayrak 5- Murat Yeşilgül CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Ali Özcan 2- Mustafa Kemal Atikeler 3- Mehmet Çalışkan 4- Hülya Ülkü 5- Mustafa Ünsal Karatepe MİLLET PARTİSİ 1- Havva Kılınç 2- Ömer İrfan Çetiner 3- Hamza Topuz 4- Baki Karasu 5- Fatmaana Yakın SAADET PARTİSİ 1- Latif Öztek 2- İbrahim Öcal 3- İbrahim Hacıbekiroğlu 4- Fikret Uymaz 5- Mine Kaya HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Faruk Demir 2- Aysel Kafkas 3- Yusuf Teymur 4- Murat Demir 5- Muhammed Gür HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Kadir Çiçek 2- Uğurhan Ergün 3- Mehmet Sıdık Aran 4- Erhan Emre 5- Abdülkerim Avanoz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Enver Erdem 2- Yavuz Temizer 3- Abdurrahman Kızgın 4- Mehmet Akif Aladağ 5- Sabahattin Aydın DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Halil İbrahim Öğünç 2- Savaş Yavuzyuğruk 3- Yusuf Biçer 4- Ayla Serpil Bozkurt 5- Alpaslan Aldırmaz TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Düzgün Narin 2- Nuray Duman 3- Güneş Gültürk Çapar 4- Güvenç Kutlu Kılıç 5- Zeynel Erenler MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Hacı Mehmet Karabaş 2- Yüksel Yılmaz 3- Turgut Balsüzen 4- Tuncay Alamur 5- Ferdi Köksal BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Mustafa Selami 2- Mehmet Hanifi Batı 3- Erdal Gökmen 4- Leyla Kömürcü 5- Fethi Saydam DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Mustafa Yılmaz 2- Talip Uz 3- Nurgül Öner 4- Umur Buluç 5- Cengiz Erkişi -ERZİNCAN- Kesin aday listelerine göre Erzincan'ın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Sebahattin Karakelle 2- Burhan Çakır DEMOKRAT PARTİ 1- Tuncay Sezer 2- Cengiz Pelen CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Muharrem Işık 2- Erdoğan Özyalçın EMEK PARTİSİ 1- Şengül Karadağ Bayhan 2- Nazire Dursun MİLLET PARTİSİ 1- Bilal Aydın 2- Celal Okur LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Mahmut Celal Özcan 2- Güngör Durdu SAADET PARTİSİ 1- Dursun Şimşek 2- Fikret Yıldırım HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Enis Başakın 2- Bahattin Seren MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Dursun Çolak 2- Cemal Akyıldız DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Haydar Ayrangöl 2- Abdullah Han TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Hüseyin Nurali 2- Göksel Ağbey MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Erkan Karababa 2- Ali Özdoğan BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Erdal Taşkın 2- Şahmettin Kılıç DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Volkan Özdemir 2- Engin Deniz