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Politika

DÜZCE, EDİRNE, ELAZIĞ, ERZİNCAN KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 12:59

-DÜZCE, EDİRNE, ELAZIĞ, ERZİNCAN KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      Kesin aday listelerine göre, Düzce'nin milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- İbrahim Korkmaz      2- Fevai Arslan      3- Osman Çakır           DEMOKRAT PARTİ           1- Yüksel Binici      2- Gül Ali Keleşoğlu      3- İsmail Baklacı           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Selçuk Yanmaz      2- Basri Karslıoğlu      3- İlknur Başak Tütüncü           EMEK PARTİSİ           1- Sebahattin Dursun      2- Sultan Açık      3- Sibel Aysever           MİLLET PARTİSİ           1- Hasan Alçelik      2- Osman Söğüt      3- Abdulkadir Çakıroğlu           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- İsmail Çelebi      2- Şinasi Dikmen      3- Yakup Keleş           SAADET PARTİSİ           1- Abtullah Yalman      2- Selim Gökdemir      3- Murat Aşık           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Şenol Efe      2- Nurhan Doğan      3- Davut Maden           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Selahattin Aydın      2- Atilla Sağlam      3- Dilek Yılmaz Kocabıyık           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Ömer Küçük      2- İsa Yıldırım      3- Aydın Koç           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Sinan Çakmakçı      2- Sabahattin Duman      3- Mustafa İmam           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Kemal Kaan Arslanoğlu      2- Barbaros Reis      3- Belgin İnam           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Mehmet Albayrak      2- Cihat Hartlı      3- Ömer Özel           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Bayram Bilgin      2- Kürşad Kalay      3- Hakan Oktay           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Zeyneti Bayri Ünal      2- Çelik Mustafa Durdu      3- Mehmet Han -EDİRNE-   Kesin aday listelerine göre Edirne'nın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Mehmet Müezzinoğlu      2- Tuna Bekleviç      3- Fatma Aksal           DEMOKRAT PARTİ           1- Nurhayat Bozkurt      2- Recep Seçkin Onal      3- Yavuz Güngör           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Recep Gürkan      2- Kemal Değirmendereli      3- Abdülbaki Topal           EMEK PARTİSİ           1- Fevzi Ayber      2- Hayri Arı      3- Namık Türkmen           MİLLET PARTİSİ           1- Necmi Yalın      2- Yusuf Çetin      3- Aynur Şentürk           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Mahmut Metin Göktürk      2- Cemal Tanık      3- Hayrullah Ergün Koç           SAADET PARTİSİ           1- Ali Erhan Demirkıran      2- Mustafa Kabakçılı      3- Sinan Tekin           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Ahmet Eren Çorbacı      2- Talip Aydın      3- Muhat Aygün           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Cemil Çivan      2- Coşkun Esen      3- İbrahim İmamoğlu           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Cemaleddin Uslu      2- Gürsel Şimşek      3- Doğuş Şimşek           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Zeynep Meltem Güngenci      2- Hediye Kalem Güler      3- Yeşim Doğanay           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Kenan Doğan      2- İrfan Tunca      3- Sedat Zımba           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Hayri Dirik      2- Recai Kocatürk      3- Tevfik Kalemci           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Arif Köroğlu      2- Recep Mermer      3- Sezgin Merdan           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Hüseyin Saygı      2- Kemal Gözübek      3- Hayri İdin           BAĞIMSIZ           1- Mehmet Saygın Turan -ELAZIĞ-    Kesin aday listelerine göre Elazığ'ın milletvekili adayları şöyle:     ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Zülfü Demirbağ      2- Şuay Alpay      3- Faruk Septioğlu      4- Sermin Balık      5- Metin Bulut                DEMOKRAT PARTİ           1- Bayram Kavak      2- Adnan Oğuz      3- Ahmet Feti Çolakoğlu      4- Abdurrahman Albayrak      5- Murat Yeşilgül           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Ali Özcan      2- Mustafa Kemal Atikeler      3- Mehmet Çalışkan      4- Hülya Ülkü      5- Mustafa Ünsal Karatepe           MİLLET PARTİSİ           1- Havva Kılınç      2- Ömer İrfan Çetiner      3- Hamza Topuz      4- Baki Karasu      5- Fatmaana Yakın           SAADET PARTİSİ           1- Latif Öztek      2- İbrahim Öcal      3- İbrahim Hacıbekiroğlu      4- Fikret Uymaz      5- Mine Kaya           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Faruk Demir      2- Aysel Kafkas      3- Yusuf Teymur      4- Murat Demir      5- Muhammed Gür           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Kadir Çiçek      2- Uğurhan Ergün      3- Mehmet Sıdık Aran      4- Erhan Emre      5- Abdülkerim Avanoz           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Enver Erdem      2- Yavuz Temizer      3- Abdurrahman Kızgın      4- Mehmet Akif Aladağ      5- Sabahattin Aydın           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Halil İbrahim Öğünç      2- Savaş Yavuzyuğruk      3- Yusuf Biçer      4- Ayla Serpil Bozkurt      5- Alpaslan Aldırmaz           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Düzgün Narin      2- Nuray Duman      3- Güneş Gültürk Çapar      4- Güvenç Kutlu Kılıç      5- Zeynel Erenler           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Hacı Mehmet Karabaş      2- Yüksel Yılmaz      3- Turgut Balsüzen      4- Tuncay Alamur      5- Ferdi Köksal           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Mustafa Selami      2- Mehmet Hanifi Batı      3- Erdal Gökmen      4- Leyla Kömürcü      5- Fethi Saydam           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Mustafa Yılmaz      2- Talip Uz      3- Nurgül Öner      4- Umur Buluç      5- Cengiz Erkişi -ERZİNCAN-   Kesin aday listelerine göre Erzincan'ın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Sebahattin Karakelle      2- Burhan Çakır           DEMOKRAT PARTİ           1- Tuncay Sezer      2- Cengiz Pelen           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Muharrem Işık      2- Erdoğan Özyalçın           EMEK PARTİSİ           1- Şengül Karadağ Bayhan      2- Nazire Dursun           MİLLET PARTİSİ           1- Bilal Aydın      2- Celal Okur           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Mahmut Celal Özcan      2- Güngör Durdu           SAADET PARTİSİ           1- Dursun Şimşek      2- Fikret Yıldırım           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Enis Başakın      2- Bahattin Seren           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Dursun Çolak      2- Cemal Akyıldız           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Haydar Ayrangöl      2- Abdullah Han           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Hüseyin Nurali      2- Göksel Ağbey           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Erkan Karababa      2- Ali Özdoğan           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Erdal Taşkın      2- Şahmettin Kılıç           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Volkan Özdemir      2- Engin Deniz

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