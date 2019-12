-Düzce depreminin 12. yıl dönümü DÜZCE (A.A) - 12.11.2011 - Düzce depreminin 12. yıl dönümü dolayısıyla depremin yaşandığı saatte mum ve meşaleler eşliğinde anma etkinliği düzenlendi. Düzce Depremzedeler Derneğince organize edilen kortej yürüyüşüyle Belediye Meydanı'ndan başlayan anma etkinliği, Anıt Park alanında devam etti. Buradaki etkinliğe, bazı siyasi parti temsilcileri, Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER) üyeleri ile çok sayıda depremzede katıldı. Vatandaşlar, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için ellerindeki gaz lambası, meşale ve mumlarla depremin meydana geldiği saat olan 18.58'de saygı duruşunda bulundu. Burada katılımcılar adına konuşan DEPDER Başkanı Ayşegül Şenol Can, depremin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu belirterek, Düzce ve Van'da hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. 12 yıldır depremzedelerin sıkıntılarının giderilmediğini öne süren Can, ''Hala olası bir depreme hazır değiliz. Birçok insanımız yanlış yer seçimi kararları, imar hakları, denetimsiz yapılar ve başta kat artışları olmak üzere yanlış yapılan imar plan tadilatları nedeniyle yaşamını yitirdi. Hala Düzce, depremin etkilerini yaşamaya devam ediyor'' dedi. Can, Düzce'de sağlıklı ve güvenli konutta oturma sorununun hala devam ettiğini ileri sürerek, var olan sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulmasını istedi. Depremde ihmali bulunanların yargılanması gerektiğini dile getiren Can, herkesin üzerine bu konuda görev düştüğünü kaydetti.