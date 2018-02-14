T24 LogoT24 Logo
Gündem

Düzce Belediyesi tartışmalara neden olan makam aracını sattı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in göreve gelmesinin ardından aldığı ve tartışmalara neden olan Audi A8 marka makam otomobili, belediyenin temizlik işlerini yürüten taşeron firmaya borç karşılığı 600 bin liraya satıldı

14 Şubat 2018 15:55

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş\'in göreve gelmesinin ardından aldığı ve tartışmalara neden olan Audi A8 marka makam otomobili, belediyenin temizlik işlerini yürüten taşeron firmaya borç karşılığı 600 bin liraya satıldı.
Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş\'in 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde göreve gelmesinin ardından, Haziran 2014\'te belediyenin 150 milyon lira borcu varken, 650 liraya Audi A8 marka makam otomobili alması tepkilere neden olmuştu. Mehmet Keleş\'in görevinden istifa etmesinden sonra makam aracı yaklaşık 4 aydır Düzce Belediyesi\'nin otoparkında muhafaza ediliyordu. Mehmet Keleş\'in yerine başkan seçilen Ak Partili Dursun Ay, otomobili kullanmayarak satışına karar verdi. Makam aracı Düzce Belediyesi\'nin temizlik işlerini yürüten taşeron firmaya borç karşılığında 600 bin liraya satıldı.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ
Düzce Belediye eski Başkanı Mehmet Keleş\'in, Haziran 2014\'te belediyenin 150 milyon lira borcu varken 650 bin liraya aldığı Audi A8L model makam otomobili, tartışma konusu olmuştu. Mehmet Keleş, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu\'nda da inceleme konusu olan makam aracıyla ilgili eleştirilere, \"Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına\" diyerek cevap vermişti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHA DÜZCEBelediye Başkanı Mehmet KeleşAudi A8DüzceMartHaziranMehmet KeleşDüzce BelediyesiAk Partili Dursun AyMakamELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ Düzce BelediyeBaşkanı Mehmet Keleş HaziranAudi A8L

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24