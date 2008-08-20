Düz lise tarih oluyor

Ortaöğretimde Okul Çeşitliliği Yerine Program Çeşitliliğini Esas Bir Yapıya Geçilmesi Çalıştayı’nda genel lise, anadolu lisesi ve anadolu öğretmen liselerinin anadolu lisesi adı altında birleştirilmesi önerildi



Ortaöğretimde 70 civarındaki okul türünün azaltılması amacıyla düzenlenen ve önceki gün başlayan çalıştay, raporun okunmasıyla sona erdi. Genel Ortaöğretim Komisyonu'nun raporunda şu öneriler yer aldı:

- Genel lise, anadolu lisesi ve anadolu öğretmen liseleri anadolu lisesi adı altında birleştirilmeli ve öğrenci alımı Ortaöğretime Geçiş Sistemi yoluyla gerçekleştirilmeli.

- Anadolu güzel sanatlar liseleriyle spor liseleri anadolu güzel sanatlar ve spor lisesi adı altında birleştirilmeli ve öğrenci alımı yetenek sınavıyla gerçekleştirilmeli.

- Anadolu liselerindeki alanlar "Türkçe-Matematik-Fen", "Türkçe-Matematik Sosyal" ve "Yabancı Dil" şeklinde yapılandırılmalı, ancak alan tanımlamaları genişletilerek yükseköğretime uygun şekilde çeşitlendirilmeli

- Sosyal bilimler liselerinde Türkçe-Matematik-Sosyal alana yer verilmeli.

- Okul türleri ve alanlar arasında yatay ve dikey geçişlere imkan verecek mevzuat düzenlemeleri yapılmalı.

- Yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra genel ortaöğretim programı uygulayan bütün liseler tek bir çatı altında toplanmalı.



