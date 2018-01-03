Düz kontakla iki otomobil çalan cezaevi firarisi yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da düz kontak yapıp bir gün arayla iki otomobil çalan yarı açık cezaevi firarisi Yusuf Alkın, polis tarafından yakalandı.

Çorum\'da yaşayan Celal K., 19 TH 055 otomobilini aracını misafirliğe gittiği apartmanın yakınına park etti. Geri döndüğünde ise aracını park ettiği yerde bulamayıp polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis çevredeki güvenlik kameraları incelediğinde bir kişinin otomobile binip uzaklaştığını tespit edip hırsızının peşine düştü. İl Emniyet Müdürlüğü, KGS\'den, çalınan aracın İskilip yönüne gittiğini, aynı aracın birkaç saat sonra da Çorum merkeze giriş yaptığını tespit etti. Asayiş şubesine bağlı polis ekipleri aracın giriş yaptığı bölgede araştırma yaparken, çalıntı araç ile birlikte Yusuf Alkın\'ı yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Otomobil içerisinde yapılan aramada bir adet tüfek ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

ARAÇLARI DÜZ KONTAK YAPARAK ÇALMIŞ

Yusuf Alkın, ifadesinde otomobili Mimar Sinan Mahallesi\'nde bir binanın önünden düz kontak yaparak çaldığını itiraf etti. Yusuf Alkın, sorgusu sırasında bir otomobili de aynı yöntemle çaldığını, çaldığı araçla bir süre gezdikten sonra benzini bittiği için küçük sanayi sitesinde terk ettiğini söyledi. Polis, Yusuf Alkın\'ın ifadesinden yola çıkarak gösterdiği bölgede terk edilmiş 19 KE 484 plakalı otomobili de buldu. Yapılan inceleme aracın Ali Y.\'ye ait olduğu tespit edildi. Bulunan otomobiller otoparka çekilirken, Yusuf Alkın\'ın yarı açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.



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