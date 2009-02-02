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Sağlık

Düz bir karın sahibi olmak mümkün mü?

Bel çevresindeki tehlikeli yağları tüketmenin sırrı, tüketilen iyi yağlarda saklı.

02 Şubat 2009 02:00

Bazı besinler vücudunuzda daha uzun süre enerjiye dönüşür ve yaşamınızı uzatmaz. Oysa düz karna sahip olmanın sırrı tüketilen iyi yağlarda gizlidir…

Akdeniz kültüründe zeytinyağı sıvı altın olarak bilinir, Aztekler için çikolata önemli, Mısırlı firavunlar için badem kıymetli ve yetiştiği bölgeler için avokado üremeyi temsil eder. Bu yiyecekler tarihte olduğu gibi karın düzleştiren diyetin kalbidir. Bu yiyecekleri her öğünde tüketmeniz bel çevresinde toplanan yağları önleyebilir. İşte bel çevresindeki tehlikeli yağları önleyen yiyecekler…

1. Yağlar

Hangi tür yağlar: Kanola, zeytinyağı, fındık yağı, susam yağı, soya yağı, çiçek yağı, ceviz yağı

Ne şekilde tüketilmeli: Susam, fındık ya da kanola yağını kızartmalarda, ceviz ya da zeytinyağını tavalarda, çorba ya da ızgara yiyeceklerde, pirinçte ya da makarna da kullanın. Deniz ürünleri için zeytinyağı ya da susam yağını tercih edin, yemeklerinizi çiçek yağı, soya yağıyla pişirin, salatalarda zeytinyağı tercih edin. Ölçü olarak 1 yemek kaşığını temel alın.

2. Kuruyemiş ve diğerleri

Hangi tür kuruyemiş: Badem, fındık, çekirdek, tahin, ceviz, susamdan hazırlanan tahin

Ne şekilde tüketilmeli: Bu yiyecekleri sadece atıştırma amaçlı tüketin. Salatanızın üzerine serpiştirin. Balık ya da tavuk üzerine isteğinize göre serpiştirebilirsiniz. Ölçü olarak 2 yemek kaşığını temel alın.

3. Avokado

Ne şekilde tüketilmeli: Dilimleyerek salata veya sade olarak tüketebilirsiniz. Ölçü olarak çeyrek fincanı temel alın.

4. Zeytinyağı

Hangi tür zeytinyağı: Siyah ya da yeşil zeytinyağı

Ne şekilde tüketilmeli: Zeytini kahvaltılık ya da atıştırma bir besin olarak tüketin. Pizza, salata, kraker, sandviç ya da diğer yediklerinize ekleyin. Ölçü olarak 10 büyük zeytin ya da 2 yemek kaşığı zeytin ezmesi tüketilebilir.

5. Çikolata

Hangi tür çikolata: Koyu çikolata

Ne şekilde tüketilmeli: Tüketmek için çıldırdığınızda bar ya da sos olarak tüketin. Ölçü olarak çeyrek fincanı temel alın.

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