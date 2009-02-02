Düz bir karın sahibi olmak mümkün mü?

Bazı besinler vücudunuzda daha uzun süre enerjiye dönüşür ve yaşamınızı uzatmaz. Oysa düz karna sahip olmanın sırrı tüketilen iyi yağlarda gizlidir…



Akdeniz kültüründe zeytinyağı sıvı altın olarak bilinir, Aztekler için çikolata önemli, Mısırlı firavunlar için badem kıymetli ve yetiştiği bölgeler için avokado üremeyi temsil eder. Bu yiyecekler tarihte olduğu gibi karın düzleştiren diyetin kalbidir. Bu yiyecekleri her öğünde tüketmeniz bel çevresinde toplanan yağları önleyebilir. İşte bel çevresindeki tehlikeli yağları önleyen yiyecekler…



1. Yağlar



Hangi tür yağlar: Kanola, zeytinyağı, fındık yağı, susam yağı, soya yağı, çiçek yağı, ceviz yağı



Ne şekilde tüketilmeli: Susam, fındık ya da kanola yağını kızartmalarda, ceviz ya da zeytinyağını tavalarda, çorba ya da ızgara yiyeceklerde, pirinçte ya da makarna da kullanın. Deniz ürünleri için zeytinyağı ya da susam yağını tercih edin, yemeklerinizi çiçek yağı, soya yağıyla pişirin, salatalarda zeytinyağı tercih edin. Ölçü olarak 1 yemek kaşığını temel alın.



2. Kuruyemiş ve diğerleri



Hangi tür kuruyemiş: Badem, fındık, çekirdek, tahin, ceviz, susamdan hazırlanan tahin



Ne şekilde tüketilmeli: Bu yiyecekleri sadece atıştırma amaçlı tüketin. Salatanızın üzerine serpiştirin. Balık ya da tavuk üzerine isteğinize göre serpiştirebilirsiniz. Ölçü olarak 2 yemek kaşığını temel alın.



3. Avokado



Ne şekilde tüketilmeli: Dilimleyerek salata veya sade olarak tüketebilirsiniz. Ölçü olarak çeyrek fincanı temel alın.



4. Zeytinyağı



Hangi tür zeytinyağı: Siyah ya da yeşil zeytinyağı



Ne şekilde tüketilmeli: Zeytini kahvaltılık ya da atıştırma bir besin olarak tüketin. Pizza, salata, kraker, sandviç ya da diğer yediklerinize ekleyin. Ölçü olarak 10 büyük zeytin ya da 2 yemek kaşığı zeytin ezmesi tüketilebilir.



5. Çikolata



Hangi tür çikolata: Koyu çikolata



Ne şekilde tüketilmeli: Tüketmek için çıldırdığınızda bar ya da sos olarak tüketin. Ölçü olarak çeyrek fincanı temel alın.

