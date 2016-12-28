Duymayan Kalmasın: Deniz Akkaya da ayrılıyor

Star TV'deki Duymayan Kalmasın programında Mesut Yar’dan sonra Deniz Akkaya da ayrılık kararı aldı. Deniz Akkaya'nın da cuma günü son kez programda yer alacağı belirtiliyor.

Posta’nın haberine göre, eylül ayında başlayan programı Mesut Yar, Deniz Akkaya ve Seren Serengil birlikte sunuyordu. Ancak Mesut Yar programın içeriğinin çok da kendisine uygun olmadığını düşünerek 3 hafta sonra ayrıldı.

Programı uzun süre Deniz Akkaya ve Seren Serengil birlikte sundu. Aldıkları konuklarla programı ayakta tutmayı başardılar. Bir süre once Deniz Akkaya'nın sert yorumları nedeniyle kanal yönetiminden uyarı aldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Deniz Akkaya'nın yapımcısıyla bu nedenle tartıştığı öne sürülmüştü. Bir gün programa çıkmaması da bu iddiaları güçlendirmişti.

Seren Serengil ise "Deniz Akkaya klima çarpmasından dolayı hastaydı ve bu yüzden programa katılamadı" diye açıklama yapmıştı.

Deniz Akkaya'nın cuma günü son kez programda olacağı ve pazartesiden itibaren yer almayacağı belirtiliyor. Deniz Akkaya'nın yerine geçecek isim ise henüz netleşmedi.