T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Duygusal filmler şişmanlatıyor

Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, duygusal film izleyen insanlar, komedi filmi izleyenlere oranla daha fazla abur cubur tüketiyor

06 Mart 2015 00:31

Amerikalı bilim adamlarının araştırması, dokunaklı film izleyenlerin komedi filmi izleyenlerden daha fazla abur cubur tükettiğini gösterdi. 

Bilim adamları ilk deneyde abur cubur verilen katılımcılara gözleri yaşartan "Aşk Hikayesi" (Love Story) ve kahkahaya boğan "Beni unutma" (Sweet Home Alabama) filmlerini izletti.  "Aşk Hikayesi"ni izleyenlerin komedi filmini izleyenlerden yüzde 36 fazla atıştırdığı belirlendi. 

İkinci deneyde ise bilim adamları sinema salonlarında yere ve çöplere atılan patlamış mısır kutularını sayarak ne tür filmlerin daha fazla yemeğe ittiğini araştırdı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, George Clooney'nin başrol oynadığı duygusal "Solaris" filmini izleyenlerin komedi türündeki "Kalbinin sesini dinle" (My Big Fat Greek Wedding) filmini seyredenlerden yaklaşık yüzde 55 fazla mısır tükettiği saptandı.

Duygusal film izleyenlerin daha fazla abur cubur tüketmesinin hüznü, yiyeceklerle bastırma isteğinden kaynaklanıyor olabileceğini savunan bilim adamlarının araştırmasının sonuçları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlandı.

Aynı dergide geçen yıl yayımlanan bir araştırma aksiyon filmlerini sevenlerin şişmanlama riskinin daha fazla olduğunu göstermişti. Bu sonuca varmak için bilim adamları bazı üniversite öğrencilerine televizyon seyrederken bir kase dolusu çikolata, bisküvi, havuç ya da üzüm vermiş ve aksiyon filmi izleyenlerin ortalama yüzde 65 daha fazla kalori aldığını belirlemişti. 

ETİKETLER

filmsinemaduygusal filmkomedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24