Duygun Yarsuvat: Galatasaray başkanlığını özlemeyeceğim

23 Mayıs'ta yapılacak Genel kurul ile 7 aylık Galatasaray başkanlığına nokta koyacak olan Duygun Yarsuvat, “Galatasaray Başkanlığı’nı özlemeyeceğim çünkü ben her yerde çok başkanlık yaptım" dedi.

Mevcut başkan yardımcısı Dursun Özbek, Turgay Kıran ve Ahmet Özdoğan’ın aday olduğu seçimde tarafsız olacağını da kaydeden Yarsuvat diğer yandan “Çalıştığım bildiğim isimlerin arkasındayım. Dursun Özbek’i tanıyorum. Dursun Özbek kulübün idari ve mali yapısı hakkında söz sahibi olmuştur. Fazla zorlanacağını zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

İşte Yarsuvat'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Takımın durumundan son derece memnunum. Bizim takım Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Şampiyonluk yolunda gidiyoruz. Ayağı tökezlemiş olan bir takımı sadece morallerini yükselterek bu seviyeye getirdik"

‘Stada gelince bir başka yaratık oluyorlar’

"Kulüpler arasında dostluğu perçinlemek istiyordum. Anlamsız bir ayrılık var. Stada gidince bir başka yaratık oluyorlar"

"Galatasaraylı'nın müsrif olmaması gerektiğini öğrettim. Galatasaray'ın bütün hastalıklarını Galatasaray komuoyuna anlattım"

‘Özbek fazla zorlanmaz’

"Seçimde taraf tutmuyorum, çalıştığım bildiğim isimlerin arkasındayım. Dursun’u tanıyorum. Dursun Özbek kulübün idari ve mali yapısı hakkında söz sahibi olmuştur. Fazla zorlanacağını zannetmiyorum"

"İnan Kıraç’ın ve Eğitim Vakfı'nın Galatasaray'ın üzerinde zannetiğiniz kadar etkisi yoktur. İnan Kıraç eğer başkan olmak istiyorsa 5000 kişi varsa 4999 kişi ona oy verir. O kadar da sevilir. O oy vermeyen kişi de kendisidir."

"Ünal Aysal’ın Galatasaray'ı nasıl yönettiğini aklım almıyor. Garip borçlanmalar yapmış. Daha başka şekilde ifade ederim ama çok ağır olur. Galatasaray'ı obez bir çocuk haline getirmiş. Belli bir gelir elde etmiş ama gelir yok."

‘Aysal'ın kredisi bitti’

"Ünal Aysal’ın geri dönme hamlesini yapacağını zannetmem. Ünal Aysal’ın Galatasaray'da kredisi bitmiştir. Geri dönseydi yeterli oyu alamazdı."

"Geldiğimizde 43 futbolcu vardı, 34 kişiyle antrenman yapıyorduk. Bir antrenör getirmişler eli şakağında, içine kapanık bir adam. Futbolculara hitap edemiyordu. İtalyanca dışında hiçbir dil bilmiyordu."

"Albayrak ve Dürüst Florya'yı çok iyi idare ettiler. Bu yaşıma kadar Galatasaray'ın içindeyim, bu kadar Galatasaray ile ilgilenen insanlar görmedim. Albayrak futbolcuların her derdi ile ilgilendi. Futbolcuların evinde damı aktı, Albayrak’a geldiler. Florya'ya gittim gözlerime inanamadım; Albayrak ve Sneijder tavla oynuyordu. Albayrak her maçtan evvel takımı yemeğe götürdü. Yeni gelecek yönetimler Albayrak sonrası Florya için özel kişiler seçmişlerdir. Florya Galatsaray'a yegane para getiren yer. Basketbola dünyanın parasını sarf ediyoruz hiç bir şey gelmiyor. Kızlarımız şampiyon oluyor kupa geliyor. Herhalde o kupayı müzemizin en güzel yerine koyacağız."

"Aklımdan başkanlığa devam etmek geçmedi. Söz verdiğim için başkanlığı bırakıyorum. Her şeyi tadında bırakmak lazım. Eskirseniz sizi eleştirenler çıkacaktır. Şu yedi ay içinde bile beni eleştirenler çıktı. 'Bir Galatasaraylı neden Fenerbahçe Stadı'nda maç izlemesin' dedim diye eleştirildim"

"Galatasaray başkanlığını özlemeyeceğim, çünkü ben çok başkanlık yaptım her yerde. Başkanlığı seve seve yaptım çok da zevk aldım. Galatasaray'a hizmet etmek bir zevk çok heyecanlanıyorum. Hayatımdaki bütün değişiklikleri ve başarıları Galatasaray'a borçluyum"

"Taraftarlara mesajım; birbirlerini sevsinler, Galatasaraylılar tribünleri doldursun coşkuyla çocuklarımızı teşvik etsinler coşkuyla ama küfürle değil. Ben de size bye bye diyorum…"