Duygun Yarsuvat: Fenerbahçe şampiyon olursa...

Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, Fenerbahçe'nin şampiyon olması halinde alkışlayacağını açıkladı.

Yarsuvat, ikinci yarıyla ilgili olarak taraftarlarına başarı mesajı verirken; "Sakatların takımı zora soktuğuna" dair soruya; "Bizi neyin sıkıntıya soktuğunu anlamadım ama sıkıntı varsa aşarız. Transfere ihtiyaç varsa yaparız. Ancak, ocak ayında yapılan transferlerin fayda getirmediğini gördük. Şampiyonluk şansımızı her zaman iyi görüyorum. Evet, dördüncü yıldızı takacağız" ifadelerini kullandı.

'Fenerbahçe şampiyon olursa alkışlarım'

Yarsuvat, Aziz Yıldırım'ın 'Havuz dağılır' sözlerine ilişkin; "Adamcağız kalkmış bir şey söylemiş. Ben onun söylediklerini yorumlamak zorunda değilim ki. Bu sizin göreviniz. Basın yorumlayacak" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun "Fenerbahçe şampiyon olursa alkışlarım" sözlerine; "O da sportmenliğini gösterir. Orada olursam ben de alkışlarım tabii ki. Niye alkışlamayayım" cevabını verdi.