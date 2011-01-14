-DUYGULARINI YAZ, SINAVDA BAŞARILI OL SEATTLE (A.A) - 14.01.2011 - ABD'de yapılan bir araştırma, sınavdan önce duygularını kaleme döken öğrencilerin, daha az endişeli ve sınıf arkadaşlarından daha iyi notlar alabileceğini gösterdi. Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırma, sınavdan önce 10 dakika süreyle duygu ve düşüncelerini yazmaları istenen öğrencilerde, bunun sınav endişesiyle meşgul olan beyin güçlerini serbest bırakabileceğini ve iyi notlar almalarını sağlayabileceğini gösterdi. Chicago Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, sınav stresine meyilli öğrenciler, sınavdan önce duygularını kaleme dökmeleri istendiğinde öncekinden neredeyse bir puan daha fazla not aldı. Araştırmacıların, hipotezlerini üniversite öğrencileriyle laboratuvar ortamında, lise öğrencileriyle sınıfta test ettikleri, önce öğrencilerin endişe seviyelerini ölçtükleri, daha sonra bazı öğrencilerden sınavdan önce duygu ve düşüncelerini kaleme almalarını istedikleri belirtildi. Endişenin, beynin hafızayla ilgili bölümünü etkilediğine, işleyen hafızanın endişeye odaklandığında, kişinin sınav hazırlığında beyninde depolanan tüm bilgiyi hatırlamasına yardımcı olamayacağına inanan araştırmacıların lideri, Psikoloji Bölümü Yardımcı Profesörü Sian L. Beilock, sınavdan önce yazma fikrinin, yazmanın depresyonla mücadelede kullanılmasından geldiğini söyledi. Sınav stresinin, standart sınavlar ve üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilerin daha düşük puanlar ve notlar almasına neden olabileceği biliniyor.