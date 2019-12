-Duygu yüklü kilimler dünya pazarında OSMANİYE (A.A) - 10.09.2011 - Çeşitli türkülere konu olan kilimler, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hem köylü genç kızların duygularını ifade etme aracı oluyor, hem de yurtdışında Türk el sanatlarının en önemli temsilcisi olarak görülüyor. Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde, 40 yıldır dokunan kök boyalı kilimler ile yüzyılların geleneği canlı tutulurken, aynı zamanda da Osmaniye dünyaya tanıtılıyor. Kızyusuflu-Karatepe Kalkınma Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen köylü genç kızlar, dokudukları kilimlerle kent ekonomisine ciddi katkıda bulundukları gibi Türk kültürünün en önemli geleneğini de yaşatıyorlar. Kooperatif Başkanı Cengiz Cafri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karatepe kilimlerinin 10 motifini Türk Patent Enstitüsü'ne tescil ettirdiklerini, kök boyalı kilimlerin yerli alıcılar kadar yabancıların da ilgisini çektiğini belirtti. Cafri, genç kızların el emeği göz nuru olan kilimlerinin Hollanda, Almanya, Yunanistan, Fransa, ABD, Kuveyt, İngiltere, İtalya, Japonya ve KKTC'ye ihraç edildiğini söyledi. -Köydeki her evde bir tezgah var- Köydeki 265 evin tamamında kilim tezgahı bulunduğuna dikkati çeken Cafri, doğal yün ve kök boya kullanılarak hazırlanan kilimlerin, halkın geçim kaynağı olmasının yanında, yöre kültürünün tanıtımına ve turizmine de büyük katkı sağladığını vurguladı. Cafri, kooperatif içerisinde doğal boya atölyesi, 4 boya fırını ve bir dokuma atölyesi bulunduğunu ifade ederek, ipleri kök boyasının dışında nar, portakal, mandalina, ceviz gibi çeşitli meyvelerin kabuklarıyla da renklendirdiklerini söyledi. Tamamen geleneksel tezgahlarda dokunarak teknolojiye meydan okuyan Kartepe kilimlerinin ham maddesini asırlardır değişmeyen saf yün ve kök boyanın oluşturduğunu ifade eden Cafri, 300 tezgahta aylık 800 metrekare civarında kilim dokunduğuna dikkati çekti. Cafri, üretimde köylüler ile birlikte Mersin, Niğde, Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi yakın kentlerden gelenlerin de çalıştığını belirtti. Cafri, şöyle devam etti: ''Genç kızlar dokudukları kilimle hem çeyizini hazırlıyor, hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor, hem de duygularını anlatıyor. Köydeki hiç bir genç kız ve kadın boş kalmıyor. Tezgahta çalışan birinin eline aylık bin lira civarında para geçiyor. Turizm şirketlerinin düzenlediği turlarla gelen çok sayıda yabancı kooperatifimizi ziyaret ediyor. Yaz aylarında kilim yetiştiremiyoruz. Daha çok tezgaha ihtiyacımız var. Osmaniye'yi turizm kenti yapmaya kararlıyız. Ancak köyümüzün bozuk olan yollarının da bir an önce yapılmasını istiyoruz.'' Dokudukları kilimlerin dünyanın dört bir tarafına gitmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade eden genç kızlar ise, ''Hiç görmediğimiz bir ülkede düğümleri bizim tarafımızdan atılan, motiflerinde Türk kültürünü yansıttığımız kilimlerin yabancılar tarafından kullanıldığını bilmek çok hoşumuza gidiyor'' diye konuştu. -Duygulara tercüman motifler- Cafri, her motifi ayrı bir mesaj olarak dokunan Karatepe kilimlerinin, gelişen teknolojiye rağmen, aynı tezgahlarda aynı duygularla dokunarak, teknolojiye meydan okuduğunu dile getirdi. ''Merdivenli'', ''Aslanbaşı'', ''Çekli'', ''Zincirli'', ''Taraklı'', ''Yar yara baktı'', ''Yıldızlı'', ''Koç boynuzu'', ''Sevdi dolaştı'', ''Seymen'' ve ''Küpeli'' gibi isimlere sahip motiflerle dokunan kilimlerin, Yörük, Türkmen ve Avşar obalarında olduğu gibi halen duyguları, beklentileri ve hayalleri dile getirdiğini ifade eden Cafri, şöyle devam etti: ''Küpeli motifi, kilim dokuyan genç kızların ailelerine evlenmeyi arzuladığı mesajını verir. Taraklı motifini düzenli bir hayatı hayal eden kadın dokur. Koç boynuzu motifi de, güçlü bir erkekle evlenip çok çocuk doğurarak obaya hakim olmak isteyen genç kızların arzularını simgeler. Köyümüzde evlilik çağına gelen genç kızlar, kilim dokuyarak duygularını ailesine yansıtıyor. Yıllar önce genç kızların aile büyüklerine ve çevrelerine duygularını ifade etmekte zorlandıklarında kullandıkları bu motifler bugün de aynı işlevini sürdürüyor.''