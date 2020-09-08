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Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy'dan ayrılık iddiasına fotoğraflı yanıt

08 Eylül 2020 11:11

Oyuncu Çağatay Ulusoy'un kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın ile ayrıldığı iddialarına fotoğraflı yanıt geldi.

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın geçen ay Marmaris'te demirledikleri teknelerinde tatil yapmıştı. Çiftin tatil dönüşü ayrıldıkları iddiası gündeme geldi.

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, el ele poz vererek ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Karantina günlerini birlikte geçiren oyuncu çift, birçok ünlü gibi tekne tatilini tercih etmişti.

Zaman zaman 'ayrılık' iddiaları ile gündeme gelen ancak bu haberleri yalanlayan sevgililer, romantik tatillerinde balık tutarken objektiflere yansımıştı.

 

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