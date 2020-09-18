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Duygu Delen'in şüpheli ölümünde yeni gelişme

18 Eylül 2020 10:49

Gaziantep'te 17 yaşında şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Duygu Delen'in ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, olayın yaşandığı evde ve Delen'in düşerken çarptığı ipte yoğun şekilde kan izlerinin bulunduğunu belirterek, kan izlerinin kime ait olduğunun belirlenmesiyle soruşturmanın seyrinin değişeceğini söyledi.

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