Duygu Delen'in şüpheli ölümünde yeni gelişme

Gaziantep'te, Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in, ölümüne ilişkin soruşturma Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

Ailenin avukatı Ömer Faruk Akan, Gaziantep Barosu ve ailenin avukatı olarak soruşturmayı ilk günkü gibi titizlikle takip etmeye devam ettiklerini söyledi. Soruşturma sürecinin olayın aydınlatılmasında önemli rol oynayacağını aktaran Akan, "Son olarak edindiğimiz bilgilere göre olayın yaşandığı evin içerisinde yoğun bir şekilde kan izleri mevcut. Ancak kan izlerinin henüz kime ait olduğu tespit edilmiş değil. Kan izlerinin kime ait olduğu tespit edildiğinde bizim cinayet iddiamızın daha da güçleneceği kanaatindeyiz" diye konuştu. Akan, Delen'in düşerken çarptığı çamaşır telinde de kan izleri olduğunu aktardı.