Duygu Delen'in katil zanlısı yeniden tutuklandı

Gaziantep'te Duygu Delen’i (17) balondan atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve geçen hafta 'ev hapsi' şartıyla tahliye edilen Mehmet Kaplan (21), başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alındı. Kaplan, tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Gaziantep'te, geçen yıl 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Duygu Delen'i balkondan atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 aydır tutuklu bulunan Mehmet Kaplan, devam eden davanın 16 Haziran'da görülen 4'üncü duruşmasında, mahkeme heyeti tarafından 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.

Başsavcılığın itirazı kabul edildi

Kamuoyunda tepkiye yol açan tahliye kararına; aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen pazartesi günü ise Duygu Delen'in ailesi itirazda bulundu. İtirazları değerlendiren üst mahkeme olan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, dün akşam saatlerinde mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, Mehmet Kaplan'ın tekrar tutuklanmasına yönelik karar verdi.

Yeniden tutuklandı

Kararın tebliğ edilmesinin ardından harekete geçen İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kaplan'ı 'ev hapsi' için bildirdiği adreste yeniden gözaltına aldı. Geceyi emniyette geçiren Kaplan'ın bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı yüzüne okunan Mehmet Kaplan, cezaevine gönderildi.

"Karar aileyi mutlu etti"

Duygu Delen’in ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, itiraz sonucu Mehmet Kaplan'ın yeniden tutuklanmasının aileyi umutlandırdığını söyledi. Avukat Ömer Faruk Akan, "10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdikten sonra Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve biz bu karara itiraz ettik. Dosya usulü itibariyle 11''nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Burada yaklaşık 2 gün ciddi inceleme yapıldıktan sonra mahkeme bizim de itiraz ettiğimiz hususları gerekçe göstererek tutuklama kararı verdi ve tahliye kararını kaldırdı. Bizce yerinde bir karar. Süreç bundan sonra yargılama şeklinde devam edecektir. Bundan sonra Adli Tıp Kurumunun bizim işaret ettiğimiz şekilde ve iddialarımızı doğrular şekilde bir rapor tanzim edeceğini düşünüyoruz. Bununla beraber mahkemenin bir mahkumiyet kararı vereceğini düşünüyoruz'' dedi.



Adli Tıp Kurumu raporunun gelmesinin beklendiğini hatırlatan Akan, ''Aile bu tutuklama kararına mutlu oldu. Tahliye kararından sonra biraz yıpranmışlardı. Umutsuzluğa da kapılmışlardı ancak böyle bir karar verilince hem annesi hem babası çok sevindiler. Tüm aile fertleri umutlandı, biz de sanığın ceza alacağına bir kez daha inandık. Kısa süre içerisinde iki duruşmaya kadar karar çıkacağını düşünüyoruz'' diye konuştu. (DHA)

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