Duygu Delen davasında sanık tarafının hazırlattığı rapora dikkat çekildi; "Bu kadar şüphe ve delile rağmen, mahkeme bu raporu dayanak yapıp Mehmet Kaplan'ı serbest bıraktı"

Gaziantep'te, Duygu Delen’in balkondan 'düşerek' öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, bugün görülen 4'üncü duruşmada 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.
Gazeteci Mustafa Hoş, davada bilirkişi raporu, adli tıp uzmanı raporu ve sanık tarafının adli tıp uzmanlarının raporları olmak üzere 3 rapor olduğuna dikkat çekti.
Hoş, sanık avukatlarının talebi üzerine hazırlanan Prof. Dr. Çağlar Özdemir ve Prof. Dr. Nadir Arıcan imzalı raporun diğer raporlarla çeliştiğine dikkat çekerek, "Bu rapor tamamen katil şüphelisini haklı çıkarmak için yazılmış gibi. Duygu Delen’in düşme anı videolarını buraya koymayacağım. Ama izleyen herkes uzman olmasına gerek kalmadan bilincinin kapalı olduğunu görebilir. Sanık tarafı kendi iddialarını savunabilir ama bilim insanlarının belli bir ücret karşılığında hazırladıkları raporlarında para aldıkları tarafı kollamaya çalışmaları korkunç bir şey" düşüncesini dile getirdi.