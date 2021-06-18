Duygu Delen davasında sanık tarafının hazırlattığı rapora dikkat çekildi; "Bu kadar şüphe ve delile rağmen, mahkeme bu raporu dayanak yapıp Mehmet Kaplan'ı serbest bıraktı"

Bilirkişiler diyor ki; müteveffanın (Duygu Delen) balkondan düşmeden önce oda içerisinde şiddet ortamı var: Kaza sonucu düşmesi mümkün değil, Mehmet Kaplan’ın kanında uyuşturucu ve alkol var.

Sonuç kısmında ise “İntihar ya da atılma yönünden değerlendirildiğinde; sanık Mehmet Kaplan’ın ölen Duygu Delen’e ağır hakaret ve şiddet uygulaması sonucu ağırlıklı zorlamasına bağlı meydana geldiğine dair kanaat oluşmuştu” deniliyor.

Bir başka rapor ise birçok davada gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayan (Şule Çet v.s) Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar imzasını taşıyor. Şu tespitler yer alıyor; bilinci kapalı ama canlı düşüyor, maktülün (Duygu Delen) bilincinin kapalı olmasının darp ile olma ihtimali yüksek, maktülün şüpheli tarafından atılmış olma ihtimali kuvvetli, şüphelide tespit edilen yaralanma cam kesmesi değil sert bir yere vurmayla oluşmuş olabileceği, ev içerisindeki kanın dağılımı sadece zanlının olamayacağını gösteriyor.

Duygu Delen davasındaki üçüncü rapor sanık (katil zanlısı Mehmet Kaplan) tarafının hazırlattığı ve altında Prof. Dr. Çağlar Özdemir ve Prof. Dr. Nadir Arıcan imzası olan rapor. Rapordaki her ayrıntı önemli çünkü bunca şüphe ve delile rağmen mahkeme bu raporu dayanak yapıp serbest bıraktı.

Sanık tarafı raporu; yüksekten düşme sırasında ve öncesinde bilinci açık, Duygu Delen’in vücudundaki ekimozlar yüksekten düşmeyle oldu, darp ile değil. Olay yerindeki kan lekeleri Mehmet Kaplan’ın, Mehmet Kaplan’ın Duygu Delen’i balkondan attığı iddiasını destekler kanıt yok.

Bu rapor tamamen katil şüphelisini haklı çıkarmak için yazılmış gibi. Duygu Delen’in düşme anı videolarını buraya koymayacağım. Ama izleyen herkes uzman olmasına gerek kalmadan bilincinin kapalı olduğunu görebilir. Sanık tarafı kendi iddialarını savunabilir ama bilim insanlarının belli bir ücret karşılığında hazırladıkları raporlarında para aldıkları tarafı kollamaya çalışmaları korkunç bir şey.

Bu arada Mehmet Kaplan’ın daha önce alkollü kullandığı araçla hamile bir kadını öldürdüğünü ve yine ev hapsiyle serbest kaldığını hatırlatayım."