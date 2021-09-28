Duygu Delen davası: "Gerçekler açığa çıkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Gaziantep'te, Mehmet Kaplan'ın yanında balkondan 'düşerek' şüpheli şekilde yaşamını yitiren Duygu Delen’in davasının görülmesine bugün devam edilecek. Dava öncesi açıklama yapan kadınlar, "Hiçbir cinayeti şüpheli bıraktırmayacağız. Gerçekler açığa çıkana kadar mücadele edeceğiz" dedi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 13 Ağustos 2020 tarihinde 17 yaşındaki Duygu Delen’in şüpheli ölümüne ilişkin tutuklu sanık Mehmet Kaplan hakkında açılan davanın 5. duruşması Gaziantep 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma öncesi Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Gaziantep Adliyesi önünde açıklama yaptı. Geçen duruşmada cinayet şüphesine dair delillerin toplanması henüz tamamlanmamışken sanık

Mehmet Kaplan'ın ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildiğini hatırlatan kadınlar, itiraz üzerine sanığın yeniden tutuklandığını ve mahkemenin etkin bir kovuşturma sürecini titizlikle yürütmek zorunda olduğunu belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Biz bu adliyede Duygu Delen için, Sezay Koçak için ve öldürülen bütün kadınlar için adalet mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Hiçbir kadın cinayetini şüpheli bıraktırmayacağız. Duygu Delen davasında gerçekler açığa çıkana dek mücadelemiz devam edecek"