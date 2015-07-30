Duygu Asena'sız 9 yıl; kadının adı hâlâ yok!

Yazar ve kadın hakları savunucusu Duygu Asena'nın aramızdan ayrılışının üzerinden 9 yıl geçti.

Asena, bir süre beyin tümörü nedeniyle tedavi gördükten sonra 30 Temmuz 2006'da yaşamını yitirdi.

Türkiye kadın hareketinin öncülerinden olan yazar, 90'lı yıllarda kadın-erkek eşitliği meselesini gündeme getiriyordu. Asena, o yıllarda günlük gazetelerde kadın cinayetlerine karşı isyanının dışında temsiliyet yetersizliğinden, kürtaj hakkına, kadının cinselliğine değiniyordu.

Cumhuriyet'ten Damla Yur, "Duygu'suz 9 yıl" başlıklı yazında Asena'nın değindiği sorunların hâlâ devam ettiğine vurgu yaptı. Yazının sorunları sıraladığı ilgili bölümü şöyle:

Kürtaj hakkı uygulanmıyor

2012 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, “Her kürtaj bir Uludere’dir” dedi. Açıklamanın ardından kürtajı yasaklayan yasal bir düzenleme hazırlandı, tepkiler üzerine askıda kaldı. Mevcut durumda 10 haftaya kadar kürtaj yasal hak. Ancak Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı araştırmasına göre devlet hastaneleri kürtaj yapmamakta ısrarcı. Vakıfın İstanbul’daki 37 kamu hastanesi üzerinden yaptığı araştırmaya göre: Sadece 3 kamu hastanesi isteğe bağlı kürtaj yapmakta, bunlardan 1 tanesi yasal sınır olan 10 haftaya, diğer ikisi ise 8 haftaya kadar kürtaj yapıyor. 12’si hiçbir şekilde kürtaj yapmazken, 17 hastane tıbbi komplikasyonların zorunlu kıldığı durumlarda kürtaj yapmakta.

Kadın cinayetleri hız kesmiyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, kadın cinayetlerinin medyada yer almasıyla artıyor algısı oluşturulduğunu sıkça vurguluyor. İslam, “Almanya’daki durumu hiç duymuyoruz ama Türkiye’dekini sağır sultan bile duyuyor” sözleri ile tepki toplarken, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu da geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “Kadına şiddet demek konuyu büyütüyor” dedi. Oysa Anıt sayaç verilerine göre 2015’in ilk 7 ayında en az 166 kadın erkek şiddeti sonucu öldürüldü. Bu sayı 2014’de 286, 2013’de 228, 2012’de 139.

2015 Genel Seçimleri Meclis’te kadın devrimi olarak okundu. Oysa kadınların seçme ve seçilme hakkının 1934 yılında tanındığı Türkiye’de 81 yılın sonunda mecliste 97 kadın vekil ile temsil oranı yüzde 18. Yerel yönetimlerde de 81 ilden 4 ilin belediye başkanı kadın. Yargıda ise 17 üyesi bulunan Anayasa Mahkemesi’nde, hiç kadın üye yok. Hakimlerin yüzde 33,6’sı, savcıların yüzde 8,3’ü kadın.

Akademide kadın öğretim elemanı oranı yüzde 41.5, kadın rektör oranı yüzde 5.2, kadın dekan oranı yüzde 15.3. Medyada da durum farksız. Gazetelerde hiç kadın genel yayın yönetmeni yok.