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Kültür-Sanat

Duygu Asena Roman Ödülü, Şebnem İşigüzel’e

Doğan Kitap’ın düzenlediği Duygu Asena Roman Ödülü’ne Göz Yaşı konağı-Ada 1876 adlı eseriyle Şebnem İşigüzel layık görüldü

31 Mayıs 2017 00:51

Duygu Asena'nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için düzenlenen Duygu Asena ‘Kadının Hâlâ Adı Yok’ Roman Ödülü sonuçlandı.  Seçici Kurul, ödülün Göz Yaşı Konağı-1876  adlı romanıyla Şebnem İşigüzel’e verilmesini oybirliğiyle kabul etti.

Yazarlık kariyeri boyunca kadın meselesine yönelik duruşu ve özgürlükçü tavrıyla dikkat çeken Şebnem İşigüzel , bu romanında da erkeklerin gölgesine direnen bir kadının özgürleşme ve hayatını yeniden inşa etme çabasını anlatıyor.  Roman, İşigüzel’in zengin dili ve güçlü anlatımıyla dikkat çekiyor.

Kimdir?

Şebnem İşigüzel, 1973 doğumlu. İlk kitabı Hanene Ay Doğacak 1993 yılında yayımlandı. Aynı yıl Yunus Nadi Öykü Ödülü’ne değer bu­lundu. Sonra sırasıyla şu kitapları yazdı:

Öykümü Kim Anlatacak (1994),

Eski Dostum Kertenkele (1996),

Sarmaşık (2002),

Çöplük (2004),

Resmigeçit (2008),

Kirpiklerimin Gölgesi (2010),

Venüs (2013), Gözyaşı Konağı,

Ada 1876 (2016).

 

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