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Sağlık

Duyarlılığın azsa acı biber etkilemez

Acı biberde kapsaisin molekülü bulunur bu madde de ilaçlar gibi zararsızdır,vücudumuzda bu maddeye dayanıklılık gösterir.

01 Eylül 2009 03:00

Çoğumuz acı biber yediğimizde gözlerimiz sulanır, boğazımız yanar ve burnumuz akmaya başlar. Peki, nasıl oluyor da bazı insanlar hiç rahatsızlık duymadan arka arkaya acı biber yiyebiliyor? Bu insanlar ağız ve boğazlarındaki tat alma parçacıklarına zarar vermiş olabilir mi?

Cevap hayır! Aslında bu insanların tat alma duyuları da en az acı yiyemeyenler kadar hassas. Amerikan Cornell Üniversitesi’ nden Profesör Harry T. Lawless bu durumun tamamen kişinin geliştirdiği duyarlılığı azaltmadan ileri geldiğini belirtiyor.

Acı bibere acılığını veren kapsaisin molekülüdür. Bu madde tıpkı ilaçlar gibi zararsızdır ve vücudumuz bu nedenle bu maddeye karşı dayanıklılık gösterebilir.

Görüşlerden biri, sinirler arasındaki iletişimi sağlayarak algılamamızı sağlayan kimyasalların azalması nedeniyle bazı insanların, ne kadar kapsaisin tüketirse tüketsin acı duymadıklarını ileri sürüyor.

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