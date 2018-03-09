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Düvesini satıp, parasını Mehmetçik için kampanyaya bağışladı

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaşayan Yaşar Soyal, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçik için düzenlenen 5 ton üzüm ve 5 ton leblebi kampanyasına destek amacıyla düvesini satıp, parasını bağışladı

09 Mart 2018 20:34

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde yaşayan Yaşar Soyal, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan Mehmetçik için düzenlenen 5 ton üzüm ve 5 ton leblebi kampanyasına destek amacıyla düvesini satıp, parasını bağışladı.
Salihli ilçesindeki meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri tarafından Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere destek için başlatılan 5 ton üzüm ve 5 ton leblebi kampanyasına, Hasalan Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Yaşar Soyal da destek verdi. Aynı zamanda Salihli Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu\'nda yardımcı personel olarak görev yapan Soyal, beslediği 3 düvesinden birini satarak 6 bin 250 lirayı kampanyaya bağışladı. Düvesinin satışından elde ettiği geliri, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Afrin Harekâtı Bağış İrtibat Bürosu Yetkilisi Levent Kılıçaslan\'a telim eden Yaşar Soyal, \"Salihli\'de böyle bir kampanya başlatıldığını duyunca hemen eşimle görüştüm. Beslediğimiz 3 düveden birini satma kararı aldık. Satıştan elde ettiğimiz 6 bin 250 lirayı da Afrin Harekâtı Bağış İrtibat Bürosu yetkililerine teslim ettik. Askerlerimiz için gece gündüz dua ediyoruz. Biz burada o kahramanlar sayesinde rahat ve huzurlu bir şekilde yataklarımızda uyuyabiliyoruz\" dedi.
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Kurumu Müdürü Şahin Turanlı ise personelini bu davranışından dolayı tebrik etti.

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