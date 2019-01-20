Düvesine doğum günü kutlaması yapan kadın: Belki biri görüp, ders çıkarır

Emre KOLTUK- Aleyna KESKİN/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Beşikdüzü ilçesinde, 1 yaşında giren \'Ayşegül\' isimli düvesine, üzerinde mum yanan yem ile doğum günü kutlaması yapan Havva Muhçu, hayvanlara eziyet görüntülerini izlediğinde çok üzüldüğünü söyleyerek, \"Belki benden biri görüp, ders çıkarır, hayvanlarla ilgilenir\" dedi.

İlçenin Gökçe Mahallesi\'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Havva Muhçu, \'Ayşegül\' adını verdiği dişi düvesine, doğum günü kutlaması yaptı. Kabın içerisindeki yemin üzerine yerleştirdiği mumlarla ahıra giren Muhçu\'yu, yakınları da cep telefonuyla kayda aldı. \'İyi ki doğdun Ayşegül, mutlu yıllar sana\' diyerek, 1 yaşına giren düvesine sevgisini gösteren kadının görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı. Video, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Hayvanlara yapılan şiddete tepki gösterip, onlara değer verilmesi gerektiğini anlatan Havva Muhçu, \"Baktım herkes çocuğuna doğum günü sürprizi yapıyor. Ayşegül\'e, böyle bir sürpriz yaptım. Sokaklarda hayvanlara yapılan şiddeti görüyoruz. Onlara çok üzülüyorum, görünce ağlıyorum. Bu zamana kadar hayvanlara pek fazla değer verilmedi. Belki benden biri görüp de ders çıkarır, hayvanlarla ilgilenir\" dedi.

\'ONU ÇOK SEVİYORUM\'

Düvesi Ayşegül\'ü çocuklarından ayırt etmediğini de ifade eden Muhçu, \"Ayşegül’ü ilk doğduğundan bu yana çok güzel baktım. Onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor, çok akıllı, beni dinliyor. Her sabah kalktığımda ilk işim buraya gelip Ayşegül’ün hizmetini yapmak. Geliyorum sabahları, ona \'günaydın\' diyorum. Konuşuyorum, o da beni dinliyor. Onu kendi çocuklarımdan ayırmıyorum. Tüm stresimi onunla atabiliyorum. Ayşegül\'ün kardeşi olacak. Erkek olursa Yiğitcan, kız olursa Esengül koyacağım” diye konuştu.



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