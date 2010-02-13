Duvarındaki fotograf babasıymış

T24 - Ofisindeki duvara astığı babasının fotoğrafı Abdullah Öcalan'a benzetilince bürosu basılan ve hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla dava açılan Ankara Barosu Avukatlarından Levent Karakaş sonunda beraat etti.





Karakaş’ın bürosu, babasının duvara asılı fotoğrafı Öcalan sanılınca terörle mücadele ekiplerince basılmıştı. Polisin bürodaki bilgisayarlarda yaptığı inceleme sonucunda Sekreter Gülşen Gök’ün bilgisayarında görüntü paylaşım sitelerindeki bazı Kürtçe kliplerin izlendiği tespiti yapılmıştı. Harddisk incelemesinde avukatın görüşmediği ablası Hacer Karakaş’ı bir etkinlikte ‘Özgürlüğün özgürlüğümüz’ yazılı dövizle gösteren fotoğraf bulunmuştu.



Polisler yaptıkları inceleme sonucunda, Levent Karakaş’ın duvarda asılı bulunan babası Hasan Karakaş’ın fotoğrafının Öcalan’a ait olduğu tespitini yaparak şu tutanağı tuttu: “Ofis olarak anılan odanın duvarında tahminen büyüklüğü 40x30 santimetre ebadında Atatürk portresinin bulunduğu, yine portrenin yanında 40x30 ebadında yasadışı PKK bölücü PKK/Kongra-Gel örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın siyah beyaz, gülümseyen elleri göğsünde oluşturulmuş halde, gömlekli ve bıyıklı resmin asılı olduğu tarafımızdan görülmüştür.”



Bilgisayarda çıkan görüntüler ve fotoğraf nedeniyle Levent Karakaş ve ablası Hacer Karakaş hakkında ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçlamasıyla dava açıldı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı Kubilay Taştan Levent Karakaş’ın beraatini isterken, Hacer Karakaş içinde ceza talep etti. Mahkeme, verilen aranın ardından oybirliği ile Levent Karakaş’ın beraatine karar verirken, Hacer Karakaş’ın hakkında herhangi bir karar vermeyerek dosyasını ayırdı.



Hacer Karakaş’ın avukatı da yaptığı savunmasında söz konusu olayda propaganda suçunun unsurunun oluşmadığını belirterek, “Çekilen bir fotoğraf nedeniyle müvekkil propaganda suçlamasıyla karşı karşıya. Mevcut olayda propaganda suçunun unsurları oluşmamıştır. Çünkü bir görüş yayma olayı söz konusu değildir” diye konuştu.



Avukat Karakaş, beraat kararını sevinçle karşıladığını belirterek şöyle konuştu: “Bu dava nedeniyle çevremde farklı yorumlar yapılmaya başlandı. İşlerim etkilendi. Haketmediğim bazı sıfat ve yakıştırmalarla karşı karşıya kaldım. Bunun için sorumlular hakkında tazminat davası açacağım.”





