Duvarı delip yavru kediyi kurtardılar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, iki bina arasındaki yaklaşık 10 santimetre genişliğindeki boşluğa düşen ve 3 gündür burada mahsur kalan yavru kedi, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından apartmandaki bir dairenin duvarı kırılarak kurtarıldı. Açılan delikten AFAD ekipleri tarafından çıkarılan yavru kediye ilk olarak apartmanda kalan üniversite öğrencileri tarafından şırıngayla süt verildi.

Siteler Mahallesi, 6258 Sokak\'ta bulunan iki bina arasındaki 10 santimetre genişliğindeki boşluğa bir yavru kedi düştü. Apartmandakiler 3 gün boyunca boşluktan gelen kedi sesini duyunca Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, iki bina arasındaki boşluğa düşerek mahsur kalan yavru kediye çatıdan ulaşmak istedi, ancak başaramadı. Çatıdan kedinin bulunduğu yeri tespit eden AFAD ekipleri, bir apartmanın birinci katındaki dairenin banyo duvarını deldi. Ardından da kedinin tam olarak bulunduğu yerin belirlenebilmesi için yılan kamera boşluğa salındı. Kamerayla yeri tespit edilen yavru kedi açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bitkin haldeki kedinin düştüğü boşlukta fare yakalamada kullanılan yapışkan maddeye bulundığı da görüldü. Kediye ilk müdahaleyi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterineri yaptı. Apartmanda yaşayan üniversite öğrencilere de şırıngayla süt vererek kediyi beslemeye çalıştı. Kediyi apartman sakinleri sahiplenip, temizlemek için götürdü.

Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Temime Kumova, kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip, birkaç gün içinde daha da toplayacağını söyledi.



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